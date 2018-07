Mineirinho e Filipe Toledo são eliminados em etapa de Fiji

Atual campeão mundial, o surfista Adriano de Souza, o Mineirinho, se despediu da etapa de Fiji do Circuito Mundial de Surfe, neste domingo (manhã de segunda-feira no horário local). Após ser derrotado na rodada de abertura da disputa, ele foi batido também na repescagem, assim como Filipe Toledo, que teve chances de título no fim da temporada passada.

Mineirinho e Toledo foram eliminados justamente por compatriotas. O atual campeão foi derrotado por Alex Ribeiro, por 6,23 a 5,70. Já Filipinho foi surpreendido por Jadson André por 10,43 a 6,63. Os dois vencedores vão à terceira fase, que já conta com os brasileiros Gabriel Medina, Bruno Santos e Italo Ferreira, que avançaram direto ao vencerem seus duelos na primeira fase.

Além de Mineirinho e Filipinho, foram eliminados na repescagem Miguel Pupo, Wiggoly Dantas e Caio Ibelli. Dantas foi despachado da disputa por outro brasileiro, Alejo Muniz, ao ser batido por 11,17 a 6,23. Miguel Pupo foi derrotado pelo norte-americano Kanoa Igarashi por 14,34 a 12,33, enquanto Ibelli perdeu para o australiano Matt Banting por 10,93 a 8,33.

Na terceira fase, Italo Ferreira vai duelar com o havaiano Keanu Asing, enquanto Gabriel Medina enfrentará o australiano Kai Otton. Jadson André e Alex Ribeiro terá pela frente dois surfistas do Havaí, Sebastian Zietz e John John Florence, vice-líder do ranking, respectivamente.

Bruno Santos terá uma tarefa mais complicada na terceira fase. Seu adversário será o australiano Matt Wilkinson, que vive grande fase na temporada e é o atual líder do ranking. Já Alejo Muniz vai encarar outro australiano, Adrian Buchan.