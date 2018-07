Mineirinho elimina Yago Dora e está na final em Saquarema

O surfista brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, está na final da etapa do Rio do Circuito Mundial de Surfe, que está sendo disputada na praia de Saquarema. Campeão do mundo em 2015, o brasileiro fará a final contra o vencedor do duelo entre os australianos Adrian Buchan e Matt Wilkson. O campeão deve sair ainda nesta quarta-feira.

Para chegar à final, Mineirinho eliminou na semifinal uma das sensações do torneio, o catarinense Yago Dora, que fará 21 anos nesta quinta-feira. O campeão mundial fez 17,97 ante 11,97 de Yago. Na bateria, Mineirinho chegou a alcançar uma nota 9,57, quarta melhor de toda a competição.

Yago Dora foi a grande surpresa da etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe. Ele entrou na chave principal em Saquarema após passar por uma eliminatória local, e a partir daí foi eliminando nomes de peso do surfe mundial. O brasileiro, que já havia superado o norte-americano John John Florence, atual campeão do circuito, passou nesta quarta-feira pelo brasileiro Gabriel Medina (na repescagem), campeão do mundo em 2014, e pelo australiano tricampeão do mundo Mick Fanning.

Apontado como um dos favoritos para a etapa, Mineirinho começou o dia superando sem maiores dificuldades outro campeão do mundo, Joel Parkinson, na única bateria que disputou nesta quarta antes das semifinais. Antes, Parkinson havia eliminado outro brasileiro, Wiggolly Dantas, na repescagem classificatória às quartas de final.