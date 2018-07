Mineirinho enfrenta John John e pode ajudar Medina em Portugal

Atual campeão do Circuito Mundial de Surfe, Adriano Souza poderá ajudar o também brasileiro Gabriel Medina na briga pelo título de 2016. Mineirinho será um dos adversários do havaiano John John Florence na quarta rodada da etapa de Portugal, que tem chamada prevista para sábado, em Peniche.

Medina foi eliminado na terceira rodada, nesta quinta, ao ser derrotado pela francês Jeremy Flores por 15,77 a 14,17. Pouco antes, John John havia avançado ao vencer o português Frederico Morais com 16,27 contra 13,30 do surfista local.

Agora, na quarta rodada, cada bateria tem três surfistas. O primeiro colocado avança direto às quartas de final, enquanto que o segundo e o terceiro colocados disputam uma repescagem que determina os demais quatro competidores que seguem na disputa.

John John Florence garante o título da temporada se for campeão em Portugal. Caso contrário, a disputa fica para a última etapa do circuito, em Pipeline, no Havaí. Por isso, é tão importante para o "Brazilian Storm" uma vitória de Mineirinho na bateria que, além de John John, também terá Michel Bourez, surfista da Polinésia Francesa.

Apenas mais um brasileiro está entre os 12 que seguem vivos em Portugal: Miguel Pupo, responsável por eliminar o astro Kelly Slater, com 15,43 a 14,26. Na bateria seguinte, Filipe Toledo, o Filipinho, foi superado por Conner Coffin, dos Estados Unidos. Já Ítalo Ferreira perdeu por apenas 0,30 para Stuart Kennedy, da Austrália.