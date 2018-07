Mineirinho fatura Aberto da Austrália e faz história no surfe brasileiro

MANLY - Ele é o 14º colocado do ranking da ASP. O surfista Adriano de Souza começou 2014 com o pé direito. No domingo, o brasileiro venceu a etapa do WQS do Aberto de Surfe da Austrália. Com o título, 'Mineirinho' fez história ao se tornar o primeiro surfista do País a faturar a etapa de Manly Beach, na Austrália, de nível seis estrelas.

Diante de muita chuva, Mineirinho conseguiu notas de 8.33 e 8.87 em suas ondas iniciais. Com a vantagem, o brasileiro superou o 6º melhor colocado do ranking, Julian Wilson, que nem mesmo em casa conseguiu tirar o título do brasileiro. Além da vitória, que rendeu um cheque de US$ 25 mil (R$ 59 mil) ao brasileiro. Mineirinho também se isolou na liderança do ranking do WQS.

Mesmo distante de casa, o surfista natural do Guarujá agradeceu a torcida brasileira que compareceu à etapa. "Foi uma semana inesquecível. Nunca irei esquecer a torcida que tive na praia. Mesmo com muita chuva, vários brasileiros foram lá torcer por mim e pelos outros brasileiros que restavam no campeonato", disse Mineirinho, referindo-se aos compatriotas Tomas Hermes e Peterson Crisanto, que foram batidos por Wilson.

Além da gratidão, Mineirinho também enfatizou que a safra brasileira de surfistas que virá também pode fazer história. "Só tenho a agradecer mais uma vez a voces todos e a Deus por fazer mais uma história no surf brasileiro, ao ser o primeiro brasileiro campeão do Australian Open. Sei que com o talento dos nossos surfistas, logo teremos outros campeões", comentou o atleta de 27 anos.

Mesmo campeão, Adriano Souza não vai ter muito tempo para comemorar. O brasileiro continua na Austrália, onde disputa a etapa do WQS de Newcastle, que vai até o dia 26 de fevereiro. Além dela, Mineirinho também vai brigar pelos torneios de Gold Coast e Margaret River, da WCT, além de defender o título em Bells Beach, à partir do dia 16 de abril.

RESULTADOS DO ABERTO DA AUSTRÁLIA

1. Adriano de Souza (BRA)

2. Julian Wilson (AUS)

3. Tomas Hermes (BRA)

3. Patrick Gudauskas (EUA)

5. Peterson Crisanto (BRA)

5. Jeremy Flores (FRA)

5. Fred Patacchia (HAW)

5. Bede Durbidge (AUS)

RANKING DO WQS

1. Adriano de Souza (BRA) - 4.484 pontos

2. Julian Wilson (AUS) - 2.640

3. Patrick Gudauskas (EUA) - 2.080

3. Tomas Hermes (BRA) - 2.080

5. Kelly Slater (EUA) - 2.000

6. Fredrick Patacchia (HAV) - 1.946

7. Wiggolly Dantas (BRA) - 1.880

8. Bede Durbidge (AUS) - 1.748

9. Mitchel Coleborn (AUS) - 1.658

10. Jeremy Flores (FRA) - 1.560

10. Peterson Crisanto (BRA) - 1.560