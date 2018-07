Mineirinho já começa a treinar em busca do bi mundial de surfe

Campeão mundial de surfe, Adriano de Souza, o Mineirinho, já está de volta ao batente. O atleta realizou exames médicos na segunda-feira, no Instituto Mar Azul, e foi aprovado para iniciar os treinamentos para a próxima temporada do Circuito Mundial, que tem início em 10 de março, em Gold Coast, na Austrália. O surfista vai atrás do bicampeonato mundial.

"Janeiro é praticamente o único mês do ano onde a gente consegue cuidar um pouco da vida. Só que após o título a agenda, que já era grande, triplicou. A minha sorte é que a Patrícia sempre esteve do meu lado e me acompanha em tudo, seja em treinos ou compromissos, o que deixa tudo mais leve e me ajuda a focar", disse Mineirinho, falando sobre a noiva Patricia Eicke.

Além dos treinamentos, janeiro será um mês especial para o surfista. Ele vai se casar com Patricia em Florianópolis, no dia 23. Antes, vai alternar atividades na praia com compromissos profissionais, como encontros com patrocinadores, ensaios fotográficos e até a gravação de um programa em Fernando de Noronha. "Ainda bem que dá pra respirar entre uma coisa e outra, senão nem isso conseguiria", brinca.