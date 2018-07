Mineirinho lança livro sobre trajetória e espera inspirar nova geração no surfe

O surfista Adriano de Souza, o Mineirinho, participou nesta sexta-feira de uma noite de autógrafos na Livraria Saraiva do Shopping Pátio Paulista, em São Paulo. Dias antes de iniciar a sua disputa na etapa do Oi Rio Pro do Circuito Mundial de Surfe, a quarta da temporada de 2017, em Saquarema (RJ), ele falou sobre a sensação de ver a publicação que conta a sua trajetória até chegar ao título mundial no Havaí, em 2015.

"Como o livro fala, eu sempre vejo as oportunidades e vou agarrando com unhas e dentes. Teve essa possibilidade de escrever um livro sobre a minha história, acho que foi uma grande chance de inspirar muitas crianças a chegar onde eu cheguei, ao topo do Circuito Mundial de Surfe", afirmou o atleta.

A publicação da Editora Intrínseca foi escrita pela jornalista Márcia Vieira, que foi convidada para contar a caminhada do rapaz. "Ele passou por tantas coisas que em um primeiro momento pensei que o livro poderia chamar 'Uma Vida Improvável'. Acho que o essencial da história dele está no livro. Tivemos uma empatia boa logo de cara", contou.

Ela começou a conversar com Mineirinho por Skype em março do ano passado - na época ele estava disputando etapas na Austrália. "Depois nos encontramos em Florianópolis e fiquei uma semana lá. Também fui para o Guarujá, conheci os pais dele, que são muito humildes, e onde viveu na infância. É um lugar de pobreza, mas menos do que era antes, mas deu para ter uma dimensão de como ele conseguiu sair daquela realidade para ser campeão mundial", disse Márcia Vieira.

Desde o início do projeto, o surfista avisou que não precisa esconder nada e que tudo poderia ser dito no livro. "Minha ideia era essa. Não sou um atleta que é amarrado a algo. Conquistei o título mundial sozinho, eu e minha prancha, não precisei de alguém para manipular o jogo. A Márcia foi uma junção, com a editora, para que eu pudesse mostrar todo 'backstage' (bastidores), o que realmente acontece por baixo dos panos. Isso vai ser importante para essa nova geração, de querer chegar ao título mundial, do que você precisa", comentou o atleta.

Ele lembra que o nome do livro já diz tudo: "Como se tornar um campeão". Por isso, espera que os leitores gostem da história. "Tentei passar todo meu conhecimento e a estrada que percorri. Acho que o livro ficou bem bacana, ficou melhor do que eu esperava, para ser muito sincero. Então estou super empolgado e gostaria de um 'feedback' das pessoas. Quero muito aprender o outro lado, do leitor, e fazer com que tenham a mesma vontade que tive quando escrevi de querer entender minha história".

A publicação possui 176 páginas e custa R$ 39,90. Na versão digital, como e-book, sai por R$ 19,90. O livro "Como se tornar um campeão" já está nas livrarias e além dele Mineirinho está em outros projetos, como uma participação na série Juacas, do canal Disney Channel, que estreia em julho. Ele também estará na pré-estréia do documentário sobre sua vida "Ride to the Roots: Adriano de Souza", que será exibido no próximo dia 12 em Saquarema.