Mineirinho promete lutar até o fim para ficar com o título mundial

Candidato ao título mundial de surfe, o brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, está pronto para disputar a terceira fase do Billabong Pipe Masters, em um momento decisivo e eliminatório. Com dez anos de Circuito Mundial, ele não baixa a guarda. "Tem muita gente melhor que eu, mas pode ter certeza que não vou baixar a cabeça para ninguém e vou lutar até o fim", avisa o atleta.

O atleta conta com uma torcida especial, principalmente dos ex-surfistas brasileiros que já participaram do Circuito. De origem humilde, Mineirinho encontrou no surfe um meio de ajudar sua família a ter mais recursos. "Chegar no Havaí com chance de ser campeão era tudo que eu sonhava. Estou há dez anos na briga e tenho de ser mais forte do que nunca", diz.

Mineirinho tem aproveitado para treinar todos os dias em Pipeline. Ele chegou há algumas semanas ao Havaí e está hospedado na casa de Jamie O'Brien, reconhecido por ser um dos maiores especialistas nos tubos de lá. "Quem tem conhecimento da onda, consegue se impor mais. É fundamental você se dedicar bastante aqui e prestar atenção nos grandes nomes, como o Kelly Slater, o Jamie e o Bruce Irons", explica.

Na terceira fase da competição, Mineirinho vai enfrentar o irlandês Glenn Hall na última bateria. Quando entrar na água, ele já saberá se os outros candidatos ao título mundial - Mick Fanning, Filipe Toledo, Gabriel Medina e Julian Wilson - ainda estarão vivos na competição. Seu amigo Jamie O'Brien, por exemplo, poderá ajudar os atletas brasileiros eliminando Fanning da disputa do título.

Se passar pela terceira fase, Mineirinho disputa a quarta fase contra outros dois adversários e, mesmo que perca, tem uma chance na repescagem da quinta fase. Se vencer na quarta fase, vai direto para as quartas de final. "Me sinto bem, não poderia ser um ano melhor para mim. Aprendi bastante e evolui ao longo dos anos. Acho que estou mais do que preparado e espero que as coisas possam acontecer a meu favor para que eu possa mostrar isso", conclui o surfista.

CONFIRA AS BATERIA DA 3ª FASE

1ª - Gabriel Medina x Jordy Smith

2ª - Bede Durbidge x Keanu Asing

3ª - Italo Ferreira x CJ Hobgood

4ª - Kelly Slater x Michel Bourez

5ª - Mick Fanning x Jamie O'Brien

6ª - John John Florence x Taj Burrow

7ª - Filipe Toledo x Mason Ho

8ª - Joel Parkinson x Kai Otton

9ª - Jeremy Flores x Sebastian Zietz

10ª - Julian Wilson x Adam Melling

11ª - Josh Kerr x Adrian Buchan

12ª - Adriano de Souza x Glenn Hall