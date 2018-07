Mineirinho tenta recuperação na 6.ª etapa do Circuito Mundial de Surfe

SÃO PAULO - Melhor colocado entre os brasileiros no ranking mundial da Associação de Surfistas Profissionais, ocupando a 3.ª colocação, Adriano de Souza, o Mineirinho, está no Taiti para disputa da etapa de Teahupoo do Circuito Mundial de Surfe. A competição iniciaria nesta quinta-feira, mas as provas foram adiadas para sexta em função da ausência de ondas.

Depois de terminar em nono lugar na etapa de Huntington Beach, no Estados Unidos, Mineirinho agora tenta a recuperação na disputa do Taiti. O brasileiro, contudo, prevê dificuldades. "Essa etapa do campeonato é a mais pesada que temos em relaçao à onda, já tive experiências boas e ruins em Teahupoo, mas neste ano pretendo colocar todo aprendizado e buscar um bom resultado", comenta.

Com 23 mil pontos, Mineirinho ocupa a sétima colocação no Circuito Mundial, que é liderado por Mick Fanning - o australiano contabiliza 31.400 pontos. Até o momento, foram realizadas cinco etapas do Circuito, de um total de dez. A de Teahuppo, a sexta da competição, pode se estender até o próximo dia 26.

CLASSIFICAÇÃO DO CIRCUITO MUNDIAL

1. Mick Fanning (AUS), 31.400 pontos

2. Kelly Slater (EUA), 30.950

3. Joel Parkinson (AUS), 26.700

4. Jordy Smith (AFS), 25.200

5. Taj Burrow (AUS), 24.900

6. Nat Young (EUA), 24.250

7. Adriano de Souza (BRA), 23.000

8. Michel Bourez (TAH), 19.500

9. Josh Kerr (AUS), 19.200

10. C.J. Hobgood (EUA), 19.200

RANKING MUNDIAL

1. Jordy Smith (AFS), 25.200 pontos

2. Julian Wilson (AUS), 25.605

3. Adriano de Souza (BRA), 23.163

4. Joel Parkinson (AUS), 21.880

5. Josh Kerr (AUS), 21.315

6. Kelly Slater (EUA), 21.300

7. Nat Young (EUA), 18.906

8. Michel Bourez (TAH), 17.820

9. Kolohe Andino (EUA), 16.144

10. Adrian Buchan (AUS) , 16.075