Mineirinho vai para a repescagem em Peniche; Medina avança

Iniciada nesta sexta-feira após três dias sem ondas, a etapa de Peniche do Circuito Mundial de Surfe já teve sua primeira 'zebra'. Adriano de Souza, o Mineirinho, não conseguiu a classificação para a terceira fase e terá de disputar a repescagem neste sábado para continuar na briga em Portugal. Mick Fanning, grande adversário na briga pelo título, avançou direto e colocou ainda mais pressão sob as costas do brasileiro. Medina, atual campeão, também venceu sua bateria.

O dia começou com uma bateria formada por três surfistas brasileiros: Filipe Toledo, Jadson André e Tomas Hermes. Filipinho, com somatória de 13,17, passou direto para a terceira fase, enquanto os compatriotas irão para a repescagem. Quem também precisou bater um conterrâneo para avançar foi Gabriel Medina. O atual campeão do circuito somou 14,00 pontos contra 12,60 de Miguel Pupo. Mason Ho, do Havaí, fechou a bateria com 10,86.

Convidado para a etapa de Peniche, Caio Ibelli também surpreendeu ao alcançar 12,07 pontos, mas perdeu a bateria para o havaiano Keanu Asing, que fez 12,30. Na quinta bateria, foi a vez de Mineirinho, 2º colocado na classificação geral, cair na água.Ele conseguiu somar 16,27, mas foi superado pelo surfista da casa, o português Frederico Morais, que fez 16,43.

A situação piorou para o brasileiro na bateria seguinte, em que Mick Fanning, líder do circuito, avançou contra Sebastian Zietz e Tiago Pires. Desta forma, Mineirinho aposta na repescagem para continuar na briga e, quem sabe, ir para a última etapa, em Pipeline, no Havaí, na ponta da classificação. Kelly Slater também venceu sua bateria contra Adrian Buchan e Aritz Aranburu.

Ainda nesta sexta-feira, entram nas águas de Peniche os brasileiros Ítalo Ferreira e Wiggoly Dantas em busca de um lugar direto na terceira fase. Caso vença a etapa, Mick Fanning pode levantar o caneco com antecipação caso Mineirinho não passe para as quartas de final.