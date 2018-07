Mineirinho vence no Rio de Janeiro e alcança topo do surfe mundial

RIO - O surfista brasileiro Adriano de Souza, conhecido como Mineirinho, superou o australiano Taj Burrow na final desta sexta-feira e venceu a etapa brasileira do ASP World Tour, o circuito mundial de surfe, que aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Com a vitória, Mineirinho se tornou o primeiro surfista brasileiro a alcançar o topo do ranking mundial. O australiano Joel Parkinson, que chegou a assumir a ponta durante a disputa, é o número dois do mundo, seguido do norte-americano Kelly Slater, que liderava até a etapa do Rio.

O resultado desta sexta-feira marca a recuperação de Mineirinho no circuito, depois de ficar muito perto do título da etapa brasileira em 2009 - na ocasião, perdeu a final para Kelly Slater em Imbituba (SC). No ano passado, a vitória no Brasil também ficou com um surfista da casa: Jadson André.

A consagração na Barra da Tijuca também foi precedida de dificuldades. Mineirinho precisou passar duas vezes pela repescagem, após ser derrotado na primeira e na quarta rodadas. Nesta sexta-feira, ele somou quatro vitórias seguidas, contra o taitiano Michel Bourez e os australianos Owen Wright, Bede Durbidge e Taj Burrow para ser o campeão.

Na decisão, Mineirinho teve seu maior desafio. Enfrentou o embalado Taj Burrow, que vinha de boas vitórias sobre o norte-americano Bobby Martinez, algoz de Kelly Slater, e o francês Jeremy Flores, que havia eliminado Joel Parkinson. Mas o brasileiro levou a melhor, vencendo por 15,63 a 12,17.

"É muita emoção, estou até sem palavras. Ganhar essa etapa aqui no Brasil sempre foi meu maior sonho", comemorou Mineirinho, lembrando da etapa de 1998, também na Barra da Tijuca, quando o brasileiro Peterson Rosa ganhou. "Desde aquele ano sempre sonhei em repetir isso e agora consegui."

"Em 2009 eu cheguei muito próximo da vitória lá em Imbituba, mas o Kelly (Slater) me venceu no finalzinho e eu fiquei com aquele gostinho amargo na boca. Mas o meu dia chegou aqui no Rio, não poderia ser melhor e principalmente porque veio na hora certa, quando estou bem no ranking", disse Mineirinho, o novo número 1 do surfe mundial.

A quarta das 11 etapas do calendário do ASP World Tour está marcada para começar no dia 14 de julho, em Jeffreys Bay, na África do Sul.

