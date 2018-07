''Minha mãe vendeu a casa para pagar a viagem'' Bernard nasceu em Guiné Bissau. Viajou para Gana, Senegal, passou por Tenerife até chegar à França, onde o esperariam para ser jogador de futebol. Em sua terra natal, era considerado craque e a promessa de transformar a vida de toda uma família, lutando para sobreviver na região mais pobre e violenta do planeta. Bernard, hoje com 19 anos, havia recebido em 2008 uma promessa de um suposto agente de que teria um teste marcado no time francês do Metz. Para chegar à Europa, cruzou o Atlântico em um barco, correndo risco ao lado de dezenas de outros imigrantes ilegais.