'Minha preocupação é ser útil', diz Daniel Alves

CURITIBA - Daniel Alves é uma espécie de 12.º jogador do time de Dunga. Reserva de Maicon na lateral direita, ele também pode ocupar outras posições, no meio de campo e na lateral esquerda, como já fez outras vezes. Consciente de sua importância para o grupo, o jogador do Barcelona avisou neste sábado que sua preocupação é ser "útil" para a seleção brasileira.

"Uma vaguinha no grupo já é difícil, ainda mais jogando. Só de estar aqui na seleção já é uma honra muito grande. Quero estar no grupo", admitiu Daniel Alves, em entrevista coletiva realizada neste sábado, no CT do Caju, em Curitiba, onde a delegação brasileira está concentrada. "Minha preocupação é ser útil aqui na seleção".

Por ser polivalente, Daniel Alves pode ser escalado em outras posições. E isso não o incomoda. "Me sinto cômodo aqui na seleção, independente da posição", afirmou o lateral do Barcelona, repetindo que está pronto para jogar aonde Dunga pedir e desejar. "Qualquer posição dá no mesmo. Quero mesmo é estar no grupo", completou.