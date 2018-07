Ministério da Agricultura define regras para importar cães-guia no Rio-2016

Os cães-guia devem estar acompanhados do Certificado Veterinário Internacional, emitido pela autoridade veterinária do país de origem, contendo todas as garantias sanitárias. Os animais com mais de três meses de idade devem chegar ao Brasil imunizados contra a raiva, com vacina autorizada pela respectiva autoridade veterinária.

De acordo com a instrução normativa assinada pela ministra Kátia Abreu, estas regras valem para atletas, preparadores técnicos, pessoal médico e paramédicos, dirigentes e pessoal de apoio em geral, árbitros e profissionais antidoping, além de membros do Comitê Olímpico Internacional (COI), Comitê Paralímpico Internacional (CPI), dos diversos comitês olímpicos e federações desportivas, e integrantes da Agência Mundial Antidoping (Wada) e Corte Arbitral do Esporte (CAS).