Ministério do Esporte faz parceria com prefeitura de SP

O acordo assinado pelo ministro Aldo Rebelo e o prefeito Gilberto Kassab prevê a implantação de um Centro Olímpico de Formação de Atletas de Alto Rendimento no Clube de Regatas Tietê - o local foi recentemente fechado - e também a construção de um alojamento para atletas no Centro Olímpico da prefeitura, no Ibirapuera.

"Tenho alegria em receber o ministro em reconhecimento ao interesse do ministério pelo esporte da cidade de São Paulo", discursou Kassab, durante solenidade que também contou com a presença do futuro secretário de Esportes, Lazer e Recreação da capital paulista, Celso Jatene, escolhido pelo prefeito eleito Fernando Haddad.

"A assinatura da cooperação faz parte do esforço do governo federal de nacionalizar o legado dos Jogos Olímpicos", afirmou o ministro Aldo Rebelo, no evento realizado na sede do governo de São Paulo. "Agora, as equipes do ministério do Esporte e da prefeitura vão trabalhar no desenvolvimento do projeto."