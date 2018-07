Ministério do Esporte observa organização do Pan de olho no Rio-2016

Um dia depois de o ministro do Esporte, George Hilton, retornar ao Brasil após cinco dias em Toronto, nesta terça-feira foi a vez do secretário-executivo da pasta, Ricardo Leyser, chegar ao Canadá para acompanhar os Jogos Pan-Americanos. Ele ficará na cidade por uma semana e, neste período, pretende acompanhar aspectos da organização do evento visando à Olimpíada do próximo ano, além de acompanhar in loco o desempenho de atletas brasileiros.

"Nós temos duas frentes de ação. A primeira tem a ver com a organização dos Jogos do Rio-2016. O ministério está no Programa de Observadores, acompanhando toda a operação dos Jogos - e não só o ministério do Esporte, mas também o Itamaraty, Ministério da Defesa e da Justiça. Já há uma mobilização grande do governo para a Olimpíada e aqueles que não conhecem a operação dos Jogos estão vindo para o Pan-Americano", declarou Leyser à reportagem do Estado.

"Não é uma grande delegação - a nossa para Londres, por exemplo, foi maior - porque a gente já tem alguma experiência, mas aquelas pessoas do governo que foram se agregando nos últimos momentos, nos últimos dois anos, estão aqui em Toronto conhecendo. Inclusive uma parte da nossa equipe que fez a Copa do Mundo de 2014, mas não tinha experiência em eventos multidesportivos", explicou o secretário-executivo.

A participação dos atletas brasileiros em Toronto também está no radar do ministério. "O outro lado é o do nosso desempenho esportivo. A maior parte dos esportes tem o financiamento do governo federal, do Ministério do Esporte, de investimentos de estatais ou da lei de incentivo, então a gente está aqui acompanhando alguns resultados."