Ministério do Esporte regulariza pagamento do programa Bolsa Atleta

BRASÍLIA - O ministério do Esporte afirmou que efetuou nesta sexta-feira o pagamento de duas parcelas que estavam pendentes do programa Bolsa Atleta. De acordo com a pasta, o dinheiro foi depositado na conta de 5.554 bolsistas, encerrando um problema que vinha causando reclamação por parte dos esportistas.

Isso porque, segundo o ministério, a renovação do contrato com a Caixa, que é quem opera o pagamento, sofreu atrasos e só foi finalizada esta semana. Por isso o depósito do dinheiro na conta dos bolsistas ficou atrasado.

A pasta, porém, afirma que não há "atraso", uma vez que o pagamento efetuado agora deveria ser depositado apenas ao longo de 2014. "A Bolsa deste ano foi quitada em maio, quando os bolsistas receberam dez parcelas de uma só vez - haviam recebido a primeira em março e a segunda em abril, totalizando 12 parcelas referentes ao exercício de 2012", diz o ministério.

Neste ano, o Bolsa Atleta regularizou seu calendário, uma vez que os pagamentos aconteciam sempre um ano depois da obtenção dos resultados. "A medida se deve ao objetivo de eliminar o espaço de tempo que existia entre a obtenção do resultado esportivo qualificatório para a Bolsa e o efetivo pagamento dos valores", explica o Esporte.