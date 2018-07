Bolsa Atleta vai abrir inscrições para modalidades não Olímpicas e Paralímpicas

Serão abertas na próxima segunda-feira inscrições do Bolsa Atleta para esportistas de modalidades que não integram os programas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O anúncio foi feito em edital publicado nesta sexta-feira, no Diário Oficial da União.

Serão contemplados atletas que obtiveram resultados esportivos em 2015 indicados por modalidade (confira relação aqui). Os interessados precisam se inscrever no site www.esporte.gov.br e terão até 28 de novembro para enviarem documentação ao ministério comprovando estarem aptos ao programa.

Os aprovados serão conhecidos na primeira quinzena de janeiro de 2017 e subdivididos nas categorias Internacional e Nacional, com bolsas no valor de R$ 1.850,00 e R$ 925,00.

"São apoiados na categoria Internacional atletas a partir de 14 anos que integraram a seleção nacional de sua modalidade, representando o Brasil em campeonatos ou jogos sul-americanos, pan-americanos ou mundiais, obtendo até a terceira colocação em competições referendadas pela confederação como principais eventos e que continuem treinando para futuras competições oficiais internacionais. Já a Nacional patrocina atletas a partir de 14 anos que participaram do evento máximo da temporada nacional, sendo tais competições referendadas pela confederação como principais eventos, ou que integrem o ranking nacional da modalidade, obtendo, em qualquer caso, até a terceira colocação e que continuem treinando para futuras competições oficiais nacionais", explica o comunicado do Ministério do Esporte.

BOLSA ATLETA

O Bolsa Atleta já concedeu cerca de 51 mil bolsas para 20,7 mil atletas desde 2005, quando foi criado. Ao longo de mais de uma década, mais de R$ 890 milhões já foram investidos no programa.