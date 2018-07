Ministério e CBH anunciam plano de R$ 6,49 milhões

O hipismo, único esporte com medalha de ouro olímpica para o Brasil que não tem apoio de estatal, vai ganhar um incentivo extra por parte do Ministério do Esporte. Hoje à tarde, em São Paulo, o presidente da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), Luiz Roberto Giugni, e o secretário de Alto Rendimento do Ministério do Esporte, Ricardo Leyser, anunciam o maior plano de investimentos da história no valor de R$ 6,494 milhões (salto R$ 1.659.294,32; adestramento R$ 2.993.569,70 e CCE R$1.842.013,74) até 2016.

Os recursos deverão ser utilizados para contratação de técnicos e equipes multidisciplinares, realização de clínicas com treinadores estrangeiros, ajuda de custo aos atletas, participação em provas internacionais e fortalecimento dos torneios nacionais. Também subsidiarão a formação dos conjuntos (cavaleiro e cavalo), incluindo seleções de base.

Segundo Leyser, esse projeto foi entregue pela CBH ao Ministério em agosto do ano passado, antes do Plano Brasil Medalhas. A contrapartida terá de vir em forma de resultados. "A ideia é que o hipismo consiga até 2016, os melhores resultados de sua história, ou seja, supere suas melhores marcas nos eventos nos quais vai competir."

Segundo Giugni, o Betão, o dinheiro será utilizado para a profissionalização da gestão da CBH, a criação de comissões técnicas permanentes e apoio aos atletas em atividade no País. "Os brasileiros que atuam no exterior receberão o dinheiro do Plano Brasil Medalhas", explica. Nos saltos foi formado um grupo de oito cavaleiros os quais receberão ajuda. "Os integrantes serão avaliados a cada quatro meses e poderão ser substituídos."

Segundo o dirigente em algum ponto, futuramente, esse grupo se juntará aos brasileiros que moram e competem na Europa para a preparação para os Jogos do Rio.

Giugni afirma que a CBH não vai comprar cavalos. Segundo ele, serão feitos convênios com proprietários no Brasil e no Exterior.