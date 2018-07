Ministro Aldo Rebelo se diz satisfeito com ritmo do Itaquerão

SÃO PAULO - O ministro Aldo Rebelo disse nesta segunda-feira que o andamento das obras do Itaquerão superou suas expectativas. Foi sua primeira visita ao canteiro de obras. "Há pouco tempo não havia nem a terraplenagem. Acho que andou mais rápido, porque os governos empenharam-se em resolver os problemas de burocracia e licenciamento'', disse. Mas não se arriscou a dizer se a entrega da arena poderia ser antecipada.

De acordo com as autoridades presentes, entre elas o prefeito Gilberto Kassab (PSD), o cronograma da construção está dentro do previsto - foi adiado de dezembro de 2013 para fevereiro de 2014. "Acho difícil uma antecipação (da entrega)'', disse Kassab.

Rebelo disse que a isenção fiscal liberada por ele no programa Recopa para o Itaquerão deve somar cerca de R$ 90 milhões. "É o mesmo dos demais estádios. Considero isso um investimento.''