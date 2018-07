Ministro ameaça excluir cidades, e depois volta atrás O ministro do Esporte, Orlando Silva Júnior, disse ontem à tarde existir ameaça de exclusão das cidades que desrespeitarem os prazos de início das obras para a Copa de 2014, mas à noite mudou de posição. Na Bahia, onde participou de evento com empresários, Silva foi claro sobre o que pode ocorrer no caso do descumprimento do prazo. "Posso assegurar que se a cidade não cumprir o prazo de início das obras em 3 de maio passa a ter o risco de exclusão da Copa", afirmou.