Ministro da Aviação diz que governo está atento para evitar terrorismo nos Jogos

"Teremos um trabalho redobrado com a segurança para maior evento esportivo do mundo. Temos uma preocupação enorme com a preservação da vida e do patrimônio e vamos trabalhar junto com todos os órgãos de segurança para dar tranquilidade para os turistas brasileiros e estrangeiros que forem à Olimpíada", afirmou Lopes ao Broadcast, serviço ao vivo da Agência Estado.

O novo ministro visitará os aeroportos cariocas do Galeão e de Santos Dumont no começo da próxima semana e deve participar de uma grande reunião com outros ministros cujas pastas estão diretamente ligadas à organização da Olimpíada. Lopes lembra que aeroportos de outras cidades, como Belo Horizonte e São Paulo, também servirão de apoio para a chegada de delegações internacionais e do público do evento.

"A Copa do Mundo de 2014 foi um sucesso e não tivemos nenhuma ocorrência de terrorismo. O governo fará todo o esforço para que a Olimpíada tenha o melhor nível de segurança para que todos os atletas e turistas tenham tranquilidade", completou.