Ministro da Justiça promete Copa de 2014 e Olimpíada de 2016 seguras

O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, garantiu nesta terça-feira que a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio, serão realizados com total segurança. De acordo com ele, a segurança pública estará em um outro nível em quatro anos.

"Estaremos em um nível bastante avançado, com as polícias capacitadas devidamente. As competições serão em um clima de muita paz e tranquilidade", afirmou Barreto, que apontou a concentração de ações do governo na integração entre as forças de segurança como fundamental para essa evolução.

Para isso, os centros de comando e controle - espaços montados nas 12 cidades-sede onde estarão trabalhando em conjunto polícias civil, militar, rodoviária federal, federal, guardas municipais e ABIN, entre outras forças de segurança - serão um dos pontos fundamentais da segurança pública.

A articulação das forças de segurança é um dos pontos de discussão do 2.º Encontro Técnico de Segurança Pública para a Copa-14, no Ministério da Justiça, realizado em Brasília. Gerenciamento de crises, combate ao terrorismo e a distúrbios em estádios são alguns dos outros temas debatidos, além das troca de experiência com outros países.

"Tenho certeza de que o Brasil conseguirá promover uma Copa e uma Olimpíada seguras. Já existe uma cooperação entre os dois países na área de segurança que só tende a aumentar", declarou o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon.