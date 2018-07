Ministro diz que atentado na Turquia 'acende luz amarela' antes do Rio-2016

"É claro que o que aconteceu (em Istambul) é um alerta. O ministério está se reunindo (com outros ministérios) para reforçar a necessidade de um olhar especial para essas áreas (aeroportos)", disse Quintella.

Por causa do atentado, o número de policiais nas ruas durante os Jogos deve ser ainda maior do que o previsto, de acordo com o ministro, que afirmou ter pedido ao Ministério da Justiça um novo plano de segurança para o evento.

"Medidas confidenciais estão sendo tomadas a partir de agora", afirmou o diretor do departamento de Gestão Aeroportuária da Secretaria de Aviação Civil, Paulo Henrique Possas. Com o ministro, ele participou do lançamento do Manual de Planejamento do Setor de Aviação Civil para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio-2016.

A decisão sobre ações tomadas será do Ministério da Justiça. Quintella adiantou, porém, que não há previsão de uso de aparelhos de raios X nas áreas públicas dos aeroportos. "Quando aconteceu o que aconteceu (em Istambul), acende a luz amarela. Precisamos de mais fiscalização e inteligência para as áreas públicas", disse.

Além de ataques terroristas, o acesso ao Aeroporto Internacional Tom Jobim (Ilha do Governador, zona norte) preocupa o governo. "Chefes de Estado passarão por ali. Não podemos correr risco", afirmou Quintella, que demonstrou preocupação com paralisações do tráfego na Linha Vermelha, via expressa na zona norte onde foi assassinada a médica Gisele Palhares, no último sábado.