Ministro diz que autores têm de pagar O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, defendeu punição para os responsáveis pela morte do garoto boliviano Kevin Douglas Beltrán. "É lamentável que em uma festa do futebol um torcedor, brasileiro ou boliviano, seja vítima de violência. Isso é inaceitável. Os responsáveis por esse episódio e por outros têm de pagar", disse. "A certeza da punição certamente reduzirá a ousadia dos que praticam esse tipo de ato. O futebol não é para isso."