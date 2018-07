Ministro do Esporte diz que as obras para Copa do Mundo de 2014 vão bem

SÃO PAULO - O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, garantiu que as obras essenciais de infraestrutura para a Copa de 2014, como a ampliação de aeroportos, serão entregues à população. "Nós temos tranquilidade em relação às obras essenciais. Os aeroportos terão quase o dobro da capacidade em relação à demanda."

Em reportagem publicada no domingo, o Estado mostrou que em três anos o planejamento de infraestrutura para o Mundial foi bastante modificado. Das 82 obras de mobilidade urbana que constam da matriz de responsabilidades, documento de compromisso do poder público com o evento, apenas três permanecem com cronograma e orçamento inalterados.

Para Aldo Rebelo, as estatísticas mostram um cenário diferente - e bem mais positivo. "A leitura das estatísticas é da ótica de quem lê. Se eu fosse ler o balanço que publicamos, veria que 81% das obras estão prontas ou em andamento. E que apenas 19% não foram iniciadas. São observações a partir de estatísticas que qualquer jornal ou jornalista pode fazer. Eu respeito, mas não é a minha leitura."

Do texto original da matriz, 21 empreendimentos foram retirados, 25 tiveram o orçamento alterado e os demais 33 experimentaram ao menos mudança no prazo de conclusão. Ao longo deste período, outras 28 obras de mobilidade urbana foram incluídas, e somente sete foram entregues.

As mudanças, considera o ministro, são normais. "A matriz é uma ação do governo, não um pedido da Fifa. Há mudanças de acordo com os municípios, e aquelas que colocamos são as que julgamos que permitem mais conforto e melhores condições para a realização da Copa."