Ministro do Esporte: 'Orçamento da Olimpíada sai nos próximos dias'

BRASÍLIA - O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, disse nesta terça-feira à tarde, em Brasília, que a matriz de responsabilidade olímpica, com a previsão de orçamento dos Jogos do Rio, em 2016, deverá ser anunciada nos próximos dias. O ministro participou de reunião no Palácio do Planalto com a presidente Dilma Rousseff, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), e o prefeito da capital carioca, Eduardo Paes (PMDB), para discutir os preparativos da Olimpíada.

"Nós estamos preparando e deveremos anunciar por esses dias a matriz de responsabilidade olímpica. Estamos nos últimos detalhes e ela é que define em grande parte o orçamento para os Jogos Olímpicos de 2016. Nós estamos definindo os detalhes, essa matriz deverá ser anunciada dentro de poucos dias", afirmou Rebelo.

De acordo com o ministro, a presidente da República reafirmou durante a reunião "o compromisso e a determinação do governo brasileiro em cumprir todos os compromissos" em relação aos Jogos Olímpicos de 2016.

O encontro envolvendo Dilma e outras autoridades com o presidente do COI ocorreu depois de o dirigente alemão ter afirmado, em dezembro passado, que o Rio "não tem nenhum momento para perder" em sua corrida contra o tempo para conseguir organizar com sucesso a próxima Olimpíada. Essa é a primeira viagem de Thomas Bach ao Rio desde que foi eleito para o seu atual cargo, em setembro do ano passado.

A reunião desta terça-feira em Brasília também contou com a presença do presidente da Autoridade Pública Olímpica, Fernando Azevedo e Silva, e do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman.