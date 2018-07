Ministro do Esporte promete mudanças em reunião com ONG

O ministro do Esporte, George Hilton, recebeu em Brasília nesta quarta-feira (28) representantes da "Atletas pelo Brasil", ONG que reúne atletas e ex-atletas pela melhoria do esporte e que foi representada pela sua presidente, Ana Moser, pela diretora-executiva Daniela Castro e pelo diretor Nelson Aerts.

Hilton comprometeu-se com a criação e a participação em um grupo de trabalho dentro do Conselho Nacional do Esporte para elaboração da lei que defina um Sistema Nacional do Esporte, com expectativa de aprovação ainda este ano.

"Debatemos com o ministro o futuro do esporte. Desde que assumiu, o ministro tem colocado pontos alinhados com a nossa visão. Colocamos a ele que estamos sempre prontos a apoiar ações que visem resultados concretos e saímos de lá com compromissos e uma agenda de trabalho", afirmou Ana Moser.

O ministro também firmou acordo para constituir um comitê interministerial para integrar o esporte com outras políticas públicas e continuidade com o MEC para ter esporte em todas as escolas brasileiras. A Lei de Incentivo ao Esporte também pode ser renovada até o final do ano.