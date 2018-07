Ministro espanhol admite problema de doping no país O ministro da educação, cultura e esporte da Espanha, José Ignacio Wert, admitiu nesta terça-feira que o país atravessa um problema com casos de doping e admitiu a necessidade de mudança. A declaração acontece no momento em que os espanhóis lutam pela sede dos Jogos Olímpicos de 2020.