Ministro francês diz que exigirá nível máximo de segurança na Eurocopa

Falando horas depois de três explosões matarem dezenas de pessoas na capital belga, Cazeneuve disse que tudo será posto em prática para garantir a "segurança coletiva" no torneio, entre 10 de junho e 10 julho, com a mobilização de forças policiais, equipes de emergência especialmente treinadas e os bombeiros.

Na sequência dos ataques em Paris, que deixaram 130 pessoas mortas em novembro, a França permanece em estado de emergência, que foi recentemente ampliado até 26 de maio, duas semanas antes do jogo de abertura da Eurocopa. Os organizadores do torneio reforçaram a segurança e decidiram realizar alterações nas Fan Fests, consideradas mais vulneráveis, antes mesmo dos eventos em Bruxelas.

As Fan Fests são tradicionalmente criadas em praças ou parques com o intuito de permitir que os torcedores acompanhem os jogos através de telões. Cerca de 7 milhões de pessoas as visitaram na edição de 2012 da Eurocopa, disputada na Ucrânia e na Polônia. Cazeneuve disse que a Eurocopa deve trazer "esportividade, festividade e segurança para as equipes, seus membros e espectadores".

Após as autoridades francesas simularem na semana passada um ataque químico em uma exibição ao ar livre de uma partida, Cazeneuve disse que mais treinamentos estão previstos para o torneio continental.

De acordo com altos funcionários de segurança da Eurocopa, varreduras para encontrar explosivos serão feitas quando as Fan Fest forem abertas, com a possibilidade de detectores de metal serem instalados nas entradas. Cazeneuve disse que o Estado vai contribuir com até 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 8 milhões) para vigilância através de vídeo nas áreas.

Os organizadores anunciaram no mês passado que cerca de 10 mil pessoas haviam sido contratadas para realizar a segurança do torneio, entre eles 900 agentes mobilizados para cada um dos 51 jogos. E esse número poderá ser ampliado.

Além do risco de ataques extremistas, os organizadores também precisa lidar com a grande possibilidade de vandalismo. As autoridades francesas vêm trabalhando com observadores dos países classificados para identificar potenciais arruaceiros.

Cinco jogos da fase de grupos são tratados como de alto risco: Inglaterra x Rússia, Turquia x Croácia, Inglaterra x País de Gales, Alemanha x Polônia e Ucrânia x Polônia.