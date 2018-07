Ministro pede a Curitiba que respeite os prazos

Segundo Silva, a solução encontrada para as reformas e término do estádio, com a cessão pela prefeitura do potencial construtivo para a construtora que assumir as obras, é "exemplar para o Brasil"". "É uma solução sustentável para a conclusão"", acrescentou.

A previsão é que as obras na Arena da Baixada comecem em meados deste ano. "Saio instruído para informar à presidente Dilma Rousseff de que vai muito bem a condução no Paraná"", afirmou. Além de se reunir com o governador Beto Richa, o ministro almoçou com dirigentes do Atlético em um restaurante na Arena da Baixada.

O ministro, porém, não demonstrou o mesmo otimismo na visita que fez quinta-feira a Porto Alegre. Sua preocupação com a falta de garantias financeiras para a reforma do Estádio Beira-Rio, escolhido pela Fifa para a ser a sede gaúcha da Copa. As obras estão orçadas em R$ 155 milhões e o Internacional ainda não definiu com0 será feito o financiamento.

Enquanto isso 0 Grêmio prossegue na construção de sua arena, sonhando, embora não declare, com uma reviravolta que possa colocá-lo na Copa do Mundo. Mas suas chances maiores são de ser incluído na Copa das Confederações. Ontem, porém, o Grêmio sofreu um contratempo, segundo a Rádio Gaúcha: 300 operários que trabalharam na Arena paralisaram o trabalho, reivindicando melhores salários e permissão para visitar a família - a maioria é do Nordeste.