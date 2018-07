Ministro visita ONG Atletas pelo Brasil enquanto espera resposta de Ana Moser

A Atletas pelo Brasil é presidida pela ex-jogadora de vôlei Ana Moser, convidada por Hilton para presidir também a Autoridade Pública Olímpica (APO), órgão que tem o papel de unificar os trabalhos da União, governo estadual e prefeitura do Rio na preparação para os Jogos Olímpicos do Rio-2016.

Aguardando a resposta de Ana Moser ao convite feito na semana passada, Hilton ouviu a Atletas pelo Brasil defender a criação de indicadores de desempenho para as entidades esportivas. De acordo com a ONG, a medida faz parte da proposta do Pacto Setorial pelo Esporte, uma de suas iniciativas.

Já Hilton prometeu aos atletas que na próxima sexta-feira será publicada portaria instituindo um grupo de trabalho para discutir as propostas para o documento que irá nortear as políticas esportivas do país.

"A portaria do Sistema Nacional do Esporte já está na secretaria executiva do ministério. Nesta sexta-feira sai a portaria do grupo de trabalho, que será um espaço de diálogo e formulação de propostas, para que até setembro a gente apresente o texto ao Congresso Nacional", explicou Hilton.

O ministro do Esporte também anunciou o ex-velejador Lars Grael será o novo presidente do Conselho Nacional do Esporte (CNE), órgão consultivo que ainda não foi reunido desde que Hilton tomou posse.