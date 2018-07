Miralles traz esperança à Vila Belmiro

O responsável pela mudança de comportamento do treinador e pela volta da confiança do time foi Miralles. Foram deles os dois gols da vitória santista, em um jogo em que o adversário podia ser considerado o favorito.

"Esperei muito tempo por este momento", disse Miralles, sem esconder a alegria pelo reconhecimento do torcedor, que o aplaudiu de pé quando deixava o campo. "Sou jogador que gosta sempre de ficar perto do gol, e de me movimentar bastante. E quando aparece a oportunidade, procuro aproveitar", explicou.

O argentino fez três dos quatro gols do Santos nas vitórias contra o Vasco e o Botafogo, quarta-feira passada, no Rio.

Muricy deu carona para Bill no bom aproveitamento de Miralles. "Às vezes, um jogador não aparece muito e tem função importante. É o caso do Bill que deu o passe para o primeiro gol. Uma assistência de quem sabe muito. Mas o Miralles é jogador inteligente. Mandei que jogasse nas costas dos laterais e ele cumpriu com muita inteligência. Jogador argentino é assim mesmo, obediente taticamente."

Na briga. Para Arouca, com a soma de oito pontos nos últimos quatro jogos, o Santos não pode ser excluído da briga por classificação para a Libertadores.

"A equipe está crescendo de produção e enquanto houver possibilidade, a nossa obrigação é lutar", afirmou o volante, ontem com maior liberdade.