Miranda só volta a atuar após a Copa

O técnico Ricardo Gomes deverá, mesmo assim, manter o esquema com três zagueiros que vem dando certo desde a primeira partida contra o Cruzeiro (vitória por 2 a 0, no Mineirão), nas quartas de final da competição continental. Xandão, que substituiu Miranda contra o Inter, entrará no time nos quatro jogos - Palmeiras, amanhã, Guarani, Goiás e Grêmio - que restam até o recesso para a Copa.

Xandão teve atuação destacada no jogo de ida contra o Cruzeiro, pelas quartas de final da Libertadores. Nas partidas pelo Brasileiro, será sua grande oportunidade de recuperar espaço no clube. Desde o retorno de Alex Silva do Hamburgo, da Alemanha, o zagueiro, contratado do Barueri (agora Prudente), não tem uma sequência como titular.

Curiosamente, perdeu terreno quando foi expulso, no Campeonato Paulista, diante do Palmeiras (derrota por 2 a 0), exatamente o adversário de amanhã, às 20h30, no Morumbi. "A minha expulsão naquele jogo foi decisiva para o resultado", lembra o defensor. "Agora quero dar a volta por cima, me redimir daquela jornada ruim."