Mirassol pega a Ponte Preta e mira o G-8 Animado com duas goleadas seguidas - 3 a 0 sobre o Botafogo e 4 a 0 sobre o Guaratinguetá - o Mirassol recebe a Ponte Preta hoje, às 19h30, com a expectativa de entrar no G-8. O time se encontra na 9.ª colocação, com oito pontos. A Ponte, 6.ª colocada, com 10, passa por um momento diferente, vindo de uma derrota para o São Paulo e um empate com o Catanduvense.