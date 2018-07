Mirassol vence e assume o quarto lugar O jogo entre Bragantino e Mirassol, em Bragança Paulista, era o que mais despertava a atenção dos torcedores do interior na noite de ontem, já que os dois ocupavam duas das oito vagas de classificação para as quartas de final do Paulista. E deu Mirassol, por 2 a 1. Com isso, a equipe assumiu a quarta colocação e o Bragantino deixou o grupo do G-8.