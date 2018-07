Mireia Belmonte supera mais um recorde na natação

A espanhola Mireia Belmonte Garcia quebrou mais um recorde mundial da natação em piscina curta (25 metros). Nesta sexta-feira, ela registrou a marca mais rápida do mundo na disputa dos 1.500 metros durante o Campeonato Espanhol de Natação em Piscina Curta, que está sendo realizado em Sabadell.

Assim, Belmonte quebrou seu terceiro recorde mundial em piscina curta neste mês. Em Doha, no Catar, a espanhola registrou as novas marcas dos 200 metros borboleta (1min59s61) e dos 400 metros medley (4min19s86) no Mundial de Piscina Curta.

Além dessas duas provas, ela também venceu as disputas 400 e 800 metros livre no Catar. Agora, ampliando a sua excelente fase, Belmonte quebrou mais um recorde mundial, dessa vez competindo na Espanha.

Belmonte completou os 1.500 metros em 15min19s71. Assim, a espanhola baixou em mais de sete segundos o recorde mundial anterior, que era da neozelandesa Lauren Boyle com a marca de 15min26s95, registrada em agosto.