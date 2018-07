''Missão'' de Neymar: alegrar o grupo

Se no dia a dia da seleção brasileira sub-20, que está no Peru para a disputa do Campeonato Sul-Americano, Neymar já é motivo de festa e de alegria com suas brincadeiras, dancinhas e gols, imagine hoje, data do aniversário de 19 anos do craque e principal estrela da competição. Como sempre ocorre, o atacante santista é a maior esperança de sucesso da equipe. Porém, na véspera do grande clássico contra a Argentina, amanhã, às 23h10 (de Brasília), no Estádio Monumental de Arequipa, o camisa 7, em vez de um presente, "ganhou" uma missão que pode até parecer simples, mas de fundamental importância nesse momento: descontrair o grupo.

Apesar dos bons resultados conquistados nas duas primeiras rodadas do hexagonal final - goelada por 5 a 1 sobre o Chile e vitória por 2 a 0 diante da Colômbia, com gols de Casemiro e Diego Maurício -, que valeram a liderança isolada e os 100% de aproveitamento na fase, o técnico Ney identificou focos de ansiedade entre os jogadores. Um exemplo ocorreu após o jogo contra os chilenos. Alguns atletas se mostraram exageradamente irritados com declarações e atitudes dos rivais. "Falaram demais. Na próxima partida, eles que falem menos e joguem mais", afirmou o atacante Diego Maurício.

A "pilha" exagerada serviu de alerta para a comissão técnica. A ordem é manter a concentração e a seriedade, mas sem exageros que possam comprometer o desempenho. "São duas escolas tradicionais do futebol mundial. É sempre um jogo muito disputado, muitas vezes tenso. Por isso não podemos exagerar nessa ansiedade", afirmou Ney Franco.

Nesse contexto, a festa de aniversário de Neymar ocorre em ótima hora. Uma pequena celebração foi montada. "É um jogo em que você precisa dar uma controlada nos atletas, como se fosse a preparação para um clássico entre clubes", explicou Ney. "É preciso ver o lado emocional para não passar do ponto."

E o presente pedido pelo craque não é difícil de imaginar. "É claro que eu gostaria de ganhar um gol como presente", afirmou o artilheiro da competição, que já marcou sete vezes. "Quero muito fazer um gol, mas se não for possível, a gente sabe que é importante se movimentar bastante para abrir espaços para os companheiros." Além da importância natural do clássico e do aniversário, Neymar conta com a presença de seu pai, Neymar dos Santos Silva, nas arquibancadas. "Tem de fazer bonito, né?"

O pai do jogador disse ontem que há conversas para que Ronaldo Fenômeno venha a gerenciar a carreira do craque santista.