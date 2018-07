Misto do Barcelona bate Hospitalet por 9 a 0 Após conquistar o Mundial de Clubes no último domingo, o time catalão fez nova vítima. Sem várias de suas estrelas, como Messi, Daniel Alves e Abidal, o Barcelona não teve pena e goleou o Hospitalet, da terceira divisão, por 9 a 0, pela quarta fase da Copa do Rei.