Misto do São Paulo faz feio no Morumbi

O espírito guerreiro que o São Paulo mostrou na Libertadores não contagiou os reservas tricolores ontem, na derrota para o Botafogo por 2 a 1, no Morumbi. Apático e desinteressado, o time misto de Ricardo Gomes permitiu a virada carioca em casa e manteve o Tricolor sem vitória no Campeonato Brasileiro.

As equipes fizeram um jogo sem inspiração para os pouco mais de 10 mil torcedores que foram ao Morumbi. Para o São Paulo, que abriu o placar aos 8 com Léo Lima, a falta de ousadia foi punida com a virada, que veio num gol de Renato Cajá a três minutos do fim.

"Não achei o time apático", defendeu Rogério Ceni, que preferiu culpar a arbitragem. "Ele só marcou as faltas no ataque para eles. Apitou no ano passado também contra o Botafogo e o jogo foi cheio de polêmica. Hoje, outra vez não foi justo."

Os jogadores deixaram o campo reclamando de uma falta de Antônio Carlos sobre Washington no primeiro gol do Botafogo. "No momento do gol fui empurrado", disse Washington, que não teve boa atuação.

Com a derrota, o São Paulo manteve apenas um ponto no Brasileiro, em dois jogos.

Acomodação. O São Paulo começou melhor e não demorou a abrir vantagem. Logo a 8 minutos, Léo Lima aproveitou cruzamento preciso de Jorge Wagner para desviar de cabeça. O gol no início deixou o São Paulo mais confortável na partida, contra um adversário que não chegava a assustar. Sem o atacante El Loco Abreu, o time de Joel Santana perdeu bastante na bola aérea, sua principal jogada.

Mas, aos 14, o Botafogo teve um gol de cabeça anulado de Antônio Carlos, que fez falta em Alex Silva. Era apenas um ensaio para o empate, que viria aos 28. Em novo cruzamento de Lucio Flavio, Antônio Carlos cabeceou no meio da zaga para marcar. "A jogada deles é a bola parada, fomos avisados disso e vacilamos", lamentou Washington.

O camisa 9 perdeu também um lance cara a cara com Jefferson e desperdiçou outra boa chance, chutando para fora. "Preciso ter mais finalizações. Para um centroavante de uma equipe como o São Paulo, uma só é muito pouco", disse Washington, na saída para o vestiário.

Após o intervalo, Ricardo Gomes fez algumas modificações, mas não conseguiu mexer com o ânimo da equipe. Tirou o lateral-direito Wellington, que teve péssima atuação, para a entrada de Cicinho e botou Fernandinho no lugar de Washington.

Com a cabeça no jogo de volta contra o Cruzeiro, pela Libertadores, o São Paulo seguiu sem inspiração. Aos 42, Renato Cajá tabelou com Herrera na entrada da área e tirou de Rogério Ceni para garantir a virada carioca. "A gente tem de tirar uma lição de hoje, pois em cada partida deste Brasileiro temos de jogar sério até o fim", afirmou Richarlyson.