Mito Armstrong é banido do esporte

"Lance Armstrong merece ser esquecido." Foi assim que Pat McQuaid, presidente da União Ciclística Internacional (UCI), fez referência àquele antes considerado um mito do esporte. Ontem, a entidade que rege o ciclismo mundial anunciou ter corroborado a ampla investigação da Agência Americana Antidoping (Usada), divulgada no início do mês, após a qual o americano de 41 anos foi condenado por uso e promoção de doping.

Antes da divulgação do relatório, em que são dissecados ao longo de mais de mil páginas os anos de atuação da equipe US Postal, a Usada já havia anunciado que Armstrong estava banido de toda atividade esportiva. Isso significa que o ex-atleta não poderá nem mesmo participar de provas de triatlo, esporte ao qual se dedicava desde a aposentadoria definitiva do ciclismo, em 2011.

Além do banimento, Armstrong perdeu todos os seus títulos desde 1.º de agosto de 1998, o que inclui o heptacampeonato da Volta da França (de 1999 a 2005). A retirada da medalha de bronze conquistada na Olimpíada de Sydney, em 2000, ainda depende de uma análise do Comitê Olímpico Internacional (COI).

"Este é um dia histórico para o ciclismo", afirmou McQuaid, que agradeceu a colaboração dos ciclistas que romperam a barreira do silêncio e contaram suas histórias de envolvimento com o doping.

O presidente da UCI reconhece, entretanto, que a entidade falhou ao não conseguir detectar o uso de substâncias proibidas feito por Armstrong - ele realizou 218 exames antidoping e nunca foi flagrado. "Se tenho que pedir perdão por algo, é por não ter podido flagrar cada um dos mentirosos e ter expulsado a todos do esporte."

Os organizadores da Volta da França não devem distribuir os títulos de Armstrong - praticamente todos os ciclistas contemporâneos às conquistas estiveram envolvidos com casos de doping (leia abaixo).

Christian Prudhomme, diretor da prova, afirmou que pretende deixar vago os pódios entre 1999 e 2005. A decisão final será tomada pela UCI até sexta-feira. "Desejamos que esses anos fiquem sem ganhadores, pois estão marcados por um sistema."

A Federação Francesa de Ciclismo também pede que Armstrong devolva os 2,9 milhões (cerca de R$ 7,7 milhões, na atual cotação) que recebeu como premiação por suas vitórias.

Fuga de patrocinadores. Armstrong continuava a manter importantes apoiadores mesmo aposentado. Mas a maioria de seus patrocinadores decidiu encerrar os contratos com o ex-ciclista após a decisão da Usada e da UCI.

Ontem, a fabricante de óculos Oakley retirou seu patrocínio, bem como a Trek Bicycles e a FRS, empresa de energéticos.

Na semana passada, a Nike havia encerrado seu vínculo com Armstrong em um duro comunicado, no qual afirmava que o ex-atleta "enganou" a empresa por mais de uma década. A cervejaria Anheuser-Busch não renovará o contrato que chega ao fim em dezembro.

Armstrong tem evitado aparições públicas e, na última quarta-feira, abriu mão da presidência da Livestrong, organização não governamental que criou para ajudar vítimas do câncer - ele sofreu com a doença e se curou em 1996. "Para evitar que a fundação receba qualquer efeito negativo como resultado das controvérsias acerca da minha carreira no ciclismo, deixo o meu cargo", informou em comunicado.