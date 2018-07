Mo Farah celebra 3 anos da Olimpíada de Londres com vitória em casa Não é à toa que o meeting de Londres que vale como etapa da Diamond League tem oficialmente o nome de "Aniversário dos Jogos". O evento, realizado no Estádio Olímpico da capital britânica, relembra a Olimpíada de três anos atrás. E nada melhor, para os britânicos, do que relembrar as vitórias de Mo Farah.