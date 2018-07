Mo Farah confirma favoritismo e leva ouro no 10.000m

MOSCOU - Um dos principais destaques dos Jogos de Londres, o britânico Mo Farah confirmou o favoritismo neste sábado ao faturar a medalha de ouro nos 10.000 metros no Mundial de Atletismo de Moscou, na Rússia.

Campeão olímpico, Farah se sagrou campeão mundial ao marcar 27min21s71 e superar o etíope Ibrahim Jeilan, que tentava defender o título conquistado em Daegu/2011. Desta vez, Jeilan teve que se contentar com a prata, ao registrar 27min22s23. O queniano Paul Tanui levou o bronze, com 27min22s61.

Ao vencer a corrida deste sábado, Farah superou a prata do último Mundial, em Daegu, na Coreia do Sul. E levantou a torcida presente no Estádio Luzhniki. Agora, ele buscará o ouro também nos 5.000 metros, prova que venceu há dois anos.