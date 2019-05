Mo Farah desiste de correr a maratona no Mundial e pode voltar às provas de pista

Um dos principais nomes da história do atletismo em provas de longa distância, o britânico Mohammed Farah optou por não correr a maratona no Mundial de Doha, no Catar, que será realizado entre os dias 28 de setembro e 6 de outubro, indicando que pode retornar às provas de pista.

Gary Lough, técnico de Farah, havia dito que ele ainda não tinha decidido se correria a maratona ou os 10 mil metros em Doha. Nesta quarta-feira, a Federação de Atletismo da Grã Bretanha confirmou que o atleta optou por descartar a sua participação na disputa de 42,5km no Mundial em solo catariano.

Bicampeão olímpico dos 5 mil metros e 10 mil metros, com os ouros obtidos nas duas provas nos Jogos de Londres-2012 e Rio-2016, Farah disse em 2017 que havia disputado a sua última corrida de pista e que se concentraria nas maratonas. No último domingo, porém, ele foi apenas o quinto colocado na Maratona de Londres, vencida pelo queniano Eliud Kipchoge, que chegou mais de três minutos à frente do britânico.

Se confirmar seu retorno às provas de pista, o atleta de 36 anos pode conquistar o quarto título mundial consecutivo nos 10 mil metros, depois de ter sido medalhista de ouro em Moscou, em 2013, Pequim, em 2015, e Londres, em 2017.