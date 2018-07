Mo Farah vence em Eugene e chega a quatro anos de invencibilidade

Campeão olímpico da prova, Farah está invicto há quatro temporadas. A última vez que ele não venceu na distância foi no Mundial de Deagu (Coreia do Sul), em 2011. Desde então, ganhou de tudo, incluindo o Mundial de 2013, em Moscou (Rússia).

Em Eugene, Farah reclamou do ritmo lento dos rivais, mas sua marca de 26min50s97 é a melhor da temporada no mundo. Paul Kipngetich e Geoffrey Kamworor, ambos do Quênia, completaram o pódio de prova, que não valeu para a Diamond League.

No salto em distância, essa sim válida pela corrida ao diamante, a norte-americana Tianna Bartoletta saltou 7,11m, assumindo a liderança do ranking mundial e fazendo a melhor marca da carreira. Agora, é a dona do 30.º lugar do ranking de todos os tempos da prova. Christabel Nettey, do Canadá, faturou a prata com 6,99m, bateu o recorde nacional e virou a segunda do ranking de 2015.