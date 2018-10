Mo Farah vence Maratona de Chicago e quebra recorde europeu da distância

O fundista Mo Farah venceu a Maratona de Chicago, realizada nos Estados Unidos, neste domingo, e bateu o recorde europeu da modalidade, que agora é de 2h05min11. Aos 35 anos, foi apenas a terceira participação do atleta britânico, nascido na Somália, em uma competição com a distância de 42,195km.

Foi a primeira vitória da carreira de Farah em uma maratona, prova em que ele já declarou que vai competir na Olimpíada de Tóquio, em 2020. "É incrível cruzar a linha de chegada em primeiro. Essa é uma maratona de prestígio", disse o fundista após terminar o percurso.

Na prova masculina, o etíope Mosinet Geremew ficou em segundo lugar (2h05min24) e o japonês Suguru Osako foi o terceiro colocado (2h05min50). A queniana Brigid Kosgei, com o tempo de 2h18min35, foi a vencedora entre as mulheres, enquanto as compatriotas Roza Dereje (2h21min18) e Shure Demise (2h22min15) ficaram nas posições seguintes.

Farah havia competido apenas duas vezes em maratonas, ambas realizadas em Londres, em 2014 e 2018. Na primeira oportunidade, o britânico terminou o percurso em 2h08min21, suficiente para garantir o oitavo lugar naquela oportunidade. Já na edição desse ano, realizada em abril, o fundista ficou na terceira posição, com a marca de 2h06min21.

Farah acumula quatro medalhas de ouro em Olimpíadas, com duas conquistas nos Jogos de Londres, em 2012, e duas nos Jogos do Rio, em 2016. O competidor ganhou as provas dos 5.000 metros e dos 10.000 metros em ambas as edições. Em Campeonatos Mundiais, o britânico soma seis títulos e dois vice-campeonatos.