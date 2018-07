Modelito de Venus é atração em Paris

PARIS

No primeiro dia de jogos em Roland Garros, não houve surpresas. Os tops que entraram venceram. A norte-americana Venus Williams, 2.ª no ranking mundial, passou tranquilamente pela suíça Patty Schnyder .

Sob forte sol, Venus Williams não fez uma grande partida e errou principalmente nos saques, mas venceu por 2 sets a 0, após 1h20 min de partida. De acordo com a tenista de 29 anos, o bom retrospecto contra a adversária ? 11 vitórias em 11 partidas ? ajudou bastante nas situações mais difíceis.

Com um modelito rubro-negro, lembrando mais um vestido noturno do que um uniforme esportivo, ela despertou os olhares das 31.555 pessoas presentes no evento. "A roupa é toda ilusão e esse tem sido meu tema: ilusão. Tenho me divertido muito com meus desings nestes dias."

Venus busca o 1.º título no Grand Slam francês e também sua ascensão no ranking mundial. E seu principal desafio nessa missão é superar a irmã mais nova, Serena Williams, que sagrou-se campeã do torneio em 2002. "Todos querem ser número 1 e eu vou me dedicar para que possa chegar lá."

No masculino, o sueco Robin Soderling, vice de 2009, venceu Laurent Recouder e o francês Tsonga, 10.º, ganhou com dificuldades do alemão Daniel Brands.

Os brasileiros. Ricardo Mello jogou ontem e foi desclassificado pelo croata Marin Cilic, 12.º . Já Thiago Alves e Thomaz Bellucci estreiam hoje. Alves enfrenta, sem um bom retrospecto, o chileno Fernando González, 14.º ? perdeu em 2007 no torneio de Viña del Mar. E Bellucci, 1.º do Brasil e 28.º do mundo, enfrenta hoje o francês Michael Llodra, 46.º.