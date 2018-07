Modelo supera clima e favorece os goleiros

Na estrutura tecnológica, a base será a mesma: em vez de costurados, os gomos são colados.

Uma das mudanças, a ser comemorada pelos goleiros, está na superfície. Diferentemente da bola lisa da Copa passada, a atual ganhou micro-texturas, que aumenta a aderência. Assim, eles terão melhores condições de agarrar, mesmo chutes mais rápidos. Na edição da Alemanha, muitos preferiam socar a bola, mais escorregadia, a tentar segurá-la. A característica mais áspera também proporciona que os jogadores consigam controlar melhor a direção da bola.

Outro ponto interessante está na estabilidade da nova bola. As disputas poderão ser realizadas sob sol ou chuva, que o desempenho, pelo menos da bola, não estará comprometido. As fissuras na superfície permite com que o ar passe pela bola, evitando qualquer oscilação. Na versão anterior se notou um peso extra de 4%, quando o campo estava molhado. A deste ano ainda tem garantia de ser totalmente à prova d"água.

Apesar de afirmar que já começa a estudar novas tecnologias para as edições seguintes, a Adidas passou nos testes exigidos pela Fifa. A circunferência, característica que melhora o controle da bola durante os dribles, está dentro dos padrões entre 68,5 e 69,5 cm. O peso (440 g), também se manteve no intervalo permitido de 402 a 445g. Mas, o melhor desempenho da nova bola foi na prova de absorção. A Fifa aprova até 10%, porém, nos testes o produto não teve aumento de peso por causa da água.