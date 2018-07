Modric, do Real Madrid, é acusado de fraude fiscal por autoridades da Espanha

Autoridades da Espanha acusam o meio-campista Luka Modric, do Real Madrid, de fraudes no pagamento de impostos da ordem de 870,7 mi l euros (aproximadamente R$ 3,3 milhões), supostamente praticadas entre os anos de 2013 e 2014. A esposa do jogador, Vadja, também é investigada na mesma ação.

+ Confira a classificação do Campeonato Espanhol

Os promotores de Justiça espanhóis foram informados, no mês passado, que Modric - contratado pelo clube merengue em 2012, junto ao Tottenham - tem "posições financeiras" na Ilha de Man que não eram conhecidas pelo fisco e podem ter interferido na soma de impostos que o atleta deveria pagar no país.

A denúncia contra o croata veio à tona depois do nome de outro jogador importante do Real, o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo, ter surgido em um caso de irregularidades no pagamento de impostos. Marcelo foi acusado de sonegar 490,9 mil euros (cerca de R$ 1,8 milhão) pelo uso de uma empresa para receber direitos de imagem.

Outras estrelas do futebol espanhol também foram alvos das autoridades espanholas devido à suspeitas de burlar a cobrança de impostos. O argentino Lionel Messi, do Barcelona, foi declarado culpado, junto com o pai, por fraude de 4,1 milhões de euros (R$ 15,6 milhões) também devido à forma de receber os direitos de imagem pagos pelo clube catalão.

O atacante Cristiano Ronaldo, eleito melhor jogador do mundo pela Fifa neste ano, recentemente ameaçou abandonar o Real Madrid e a Espanha por ter sido investigado pelas autoridades espanholas pelo mesmo motivo (sonegação de impostos).

Além dele, os argentinos Javier Mascherano (Barcelona), Angel Di Maria (ex-Real, hoje no PSG), o colombiano Falcão Garcia (ex-Atlético de Madrid, agora jogador do Monaco) também foram investigados. O técnico português José Mourinho (atualmente no Manchester United) é outro nome que tem as finanças em cheque por suspeita de fraude fiscal.