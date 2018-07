''Moeda da sorte'', um amuleto para poucos O futebol da equipe do técnico Dunga ganhou ontem uma homenagem do Banco Central, que pode servir de amuleto na Copa do Mundo: uma moeda em prata comemorativa para o campeonato. Mas o privilégio de torcer com a "moeda da sorte" na mão será para poucos. Apenas 25 mil peças serão vendidas no Brasil e no exterior por R$ 108.