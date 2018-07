Mogi das Cruzes recebe Jogos Abertos do Interior

SÃO PAULO - Bem menos glamoroso do que os Jogos Pan-Americanos, mas com o dobro de participação do evento mexicano, 13.900 atletas de 226 cidades, Mogi das Cruzes é a sede da 75ª edição dos Jogos Abertos do Interior, que teve nesta sexta-feira sua cerimônia de abertura.

O jogador de futebol do Palmeiras Maikon Leite, que é da cidade, foi escolhido para acender a tocha que simboliza o início das competições.

O evento terá alguns astros e estrelas que estiveram recentemente em Guadalajara estão entre as principais atrações do evento.

As competições começaram no dia 9 e vão até 19, terão a presença do judoca Bruno Mendonça, do mesa-tenista Hugo Hoyama, da corredora Ana Claudia Lemos e do ginasta Arthur Zanetti, todos medalhistas de ouro no Pan.

Os atletas estão acomodados em 117 escolas municipais e estaduais e iniciaram as provas na quarta-feira, com a estreia do futebol, handebol, judô, natação, tênis e vôlei. São Caetano do Sul lutará para manter a hegemonia. A cidade foi campeã nos últimos sete anos.